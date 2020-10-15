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bilmecesi! Eleştirilmişti ancak...

Siyah-beyazlıların yeni transferi 'un performansı kafa karıştıracak türden. ’ın 31 yaşındaki stoperi Welinton sert eleştirilere maruz kalsa da saha içindeki istatistikleriyle rakiplerini geride bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 02:22 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Welinton bilmecesi! Eleştirilmişti ancak...

Geldiği günden bu yana ortaya koyduğu futbolla ne 'çok iyi' ne de 'çok kötü' denilemeyen stoper sert eleştiriler almış olsa da, saha içi istatistikleriyle rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Welington (318), Başakşehirli Epureanu'dan (337) sonra en fazla pas yapan isim olurken, aynı şekilde Moldovalı oyuncudan (272) sonra en faza başarılı pas yapan isim (271) olmayı başardı. 'ın en fazla top uzaklaştıran ismi olan Wellington (5) aynı zamanda en fazla şut engelleyen isim (5) olarak da dikkat çekiyor. Ancak Brezilyalı oyuncu, en fazla top çalan 8'inci oyuncu olurken, sadece 1 top kapmasıyla dikkat çekiyor.

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