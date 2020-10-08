Beşiktaş'ta kadro dışıların faturası ağır oldu! İşte o rakam

Mali olarak kötü bir dönemden geçen ve transfer dönemini istediği gibi geçiremeyen Beşiktaş'ta gönderilmek istenen oyuncuların takımdan ayrılmaması yönetimi zor durumda bıraktı.



Ajansspor'un haberine göre, Toplam borcu 3 milyar lira bandını geçen ve kulübe nefes aldırmak için 'Bırakmam Seni' adıyla bir de bağış kampanyası düzenleyen Beşiktaş, maliyet düşürmek yerine yabancı oyuncu kontenjanını aşarak ek maliyet yarattı. Beşiktaş'ın kadrosunda toplam 18 yabancı oyuncu bulunuyor.

Douglas, Isimat-Mirin ve Lens'i kadro dışı bırakan siyah beyazlılar buna rağmen Boyd'un da sözleşmesini devre arasına kadar askıya almak zorunda kaldı.



ÖDEMEYE DEVAM

Kadro dışı bıraktığı oyunculara henüz alıcı bulamayan siyah beyazlılar, sözleşmesini askıya aldığı Boyd ile birlikte kullanmayacağı 4 oyuncu için de ödemelere devam edecek.

46 MİLYONLUK TABLO!

Bu 4 oyuncunun bu sezonki toplam maliyeti ise 4 milyon 950 bin euro'yu (46 milyon lira) bulmuş durumda.