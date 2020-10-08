Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta kadro dışıların faturası ağır oldu! İşte o rakam

'ta kadro dışıların faturası ağır oldu! İşte o rakam

'de döneminin sona ermesinin ardından 18 yabancısı bulunan , talimatlar gereği 14 yabancısına lisans çıkarabildi. Siyah-beyazlılarda Jermain Lens, Isimat Mirin, Douglas ve Tyler Boyd'un ismi 'ye bildirilmedi. Bu 4 oyuncunun oynamadan kazanacağı para ise acı tabloyu ortaya koyuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 16:35
Beşiktaş'ta kadro dışıların faturası ağır oldu! İşte o rakam

Mali olarak kötü bir dönemden geçen ve dönemini istediği gibi geçiremeyen 'ta gönderilmek istenen oyuncuların takımdan ayrılmaması yönetimi zor durumda bıraktı.

Ajansspor'un haberine göre, Toplam borcu 3 milyar lira bandını geçen ve kulübe nefes aldırmak için 'Bırakmam Seni' adıyla bir de bağış kampanyası düzenleyen Beşiktaş, maliyet düşürmek yerine kontenjanını aşarak ek maliyet yarattı. Beşiktaş'ın kadrosunda toplam 18 yabancı oyuncu bulunuyor.

Douglas, Isimat-Mirin ve Lens'i bırakan siyah beyazlılar buna rağmen Boyd'un da sözleşmesini devre arasına kadar askıya almak zorunda kaldı.

ÖDEMEYE DEVAM
Kadro dışı bıraktığı oyunculara henüz alıcı bulamayan siyah beyazlılar, sözleşmesini askıya aldığı Boyd ile birlikte kullanmayacağı 4 oyuncu için de ödemelere devam edecek.

46 MİLYONLUK TABLO!
Bu 4 oyuncunun bu sezonki toplam maliyeti ise 4 milyon 950 bin euro'yu (46 milyon lira) bulmuş durumda.

BİZE ULAŞIN