Haberler Beşiktaş Taraftardan tepki: Acele etmeyin!

Taraftardan tepki: Acele etmeyin!

Rio Ave karşılaşmasının sonrasında oyuncuları eleştiren taraftarlardan yönetim de nasibini fazlasıyla aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:18 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Taraftardan tepki: Acele etmeyin!

Rio Ave karşılaşmasının sonrasında oyuncuları eleştiren taraftarlardan yönetim de nasibini fazlasıyla aldı. geç kaldığı üzerine yorumlar yapan siyah-beyazlı futbolseverler, "Yönetim acele etmesin gelecek sezon sonu daha iyisini yaparız", "Bari 'la görüşmelere başlayın", "Beşiktalı'nın yüzü hiç güler mi" ve "Yönetim istifa" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler.

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