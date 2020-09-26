Taraftardan tepki: Acele etmeyin!

Rio Ave karşılaşmasının sonrasında sosyal medyada oyuncuları eleştiren taraftarlardan yönetim de nasibini fazlasıyla aldı. Transferlerin geç kaldığı üzerine yorumlar yapan siyah-beyazlı futbolseverler, "Yönetim acele etmesin gelecek sezon sonu daha iyisini yaparız", "Bari İlhan Mansız'la görüşmelere başlayın", "Beşiktalı'nın yüzü hiç güler mi" ve "Yönetim istifa" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler.