Rio Ave karşılaşmasının sonrasında sosyal medyada oyuncuları eleştiren taraftarlardan yönetim de nasibini fazlasıyla aldı. Transferlerin geç kaldığı üzerine yorumlar yapan siyah-beyazlı futbolseverler, "Yönetim acele etmesin gelecek sezon sonu daha iyisini yaparız", "Bari İlhan Mansız'la görüşmelere başlayın", "Beşiktalı'nın yüzü hiç güler mi" ve "Yönetim istifa" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler.
Taraftardan tepki: Acele etmeyin!
Rio Ave karşılaşmasının sonrasında sosyal medyada oyuncuları eleştiren taraftarlardan yönetim de nasibini fazlasıyla aldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:18 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50