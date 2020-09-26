Boateng Serie B’de

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması giyen Kevin Boateng'in yeni adresi belli oldu. Gana basınına göre yıldız futbolcu, Serie B takımı AC Monza'nın transfer teklifini kabul etti. Fiorentina'nın kadroda düşünmediği deneyimli oyuncuyu, Avrupa'dan birçok takım istiyordu.