Haberler Beşiktaş Boateng Serie B’de

Boateng Serie B’de

Geçtiğimiz sezonun forması giyen 'in yeni adresi belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:32 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Boateng Serie B’de

Geçtiğimiz sezonun forması giyen 'in yeni adresi belli oldu. Gana basınına göre yıldız futbolcu, Serie B takımı AC Monza'nın transfer teklifini kabul etti. 'nın kadroda düşünmediği deneyimli oyuncuyu, Avrupa'dan birçok takım istiyordu.

BİZE ULAŞIN