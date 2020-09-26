Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması giyen Kevin Boateng'in yeni adresi belli oldu. Gana basınına göre yıldız futbolcu, Serie B takımı AC Monza'nın transfer teklifini kabul etti. Fiorentina'nın kadroda düşünmediği deneyimli oyuncuyu, Avrupa'dan birçok takım istiyordu.
Boateng Serie B’de
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması giyen Kevin Boateng'in yeni adresi belli oldu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:32 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50