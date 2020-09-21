Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Kalinic, Benteke, Yedlin...

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, N'skala, Gökhan Töre, Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

BENTEKE

Voetbal Nieuws sitesi, Crystal Palace'tan ayrılmayı isteyen Christian Benteke'nin yeni durağının İstanbul olabileceğini yazdı. Haberde oyuncunun daha önce reddettiği siyah-beyazlılara sıcak bakmaya başladığının altı çizildi.

NIKOLA KALINIC

İtalyan basınında yer alan habere göre; bonservisi Atletico Madrid'de bulunan golcü futbolcu Beşiktaş'ın teklifini reddetti. Aktarılan bilgiye göre Kalinic, yeni sezonda Roma'da forma giymek istiyor.

YEDLIN

Ahmet Nur Çebi önderliğindeki Beşiktaş transfer komitesi, Yedlin transferi için Newscastle United yönetimiyle görüşmelerini sıklaştırmaya başladı. Oyuncu, Newcastle'ın gelecek sezon planlarına uymuyor ve Süper Lig devi, Yedlin'i mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

EDUARDO SALVIO

siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyu kadrosuna katmakiçin bir hayli ısrarcı. 30 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'luk kiralama teklifi yapıldığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Lanus'la başladığı profesyonel futbol kariyerinde Atletico Madrid, Benfica ve son olarak Boca Juniors formalarını terleten Salvio'nun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.