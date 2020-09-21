Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Kalinic, Benteke, Yedlin...

Son dakika haberleri: İşte 'ın gündemindeki isimler! Kalinic, Benteke, ...

'ta gözler forvet ve sağ bek takviyelerine çevrildi. Beşiktaş'ta yönetim 'ın belirlediği pozisyonlardaki eksikleri kapatmak için birçok isimle ve kulüpleriyle görüşüyor. Listede Kalinic, Benteke, gibi yıldız isimler de yer alıyor. Beşiktaş'ın listesi ve o transferlerdeki son durum haberimizde..

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 08:53 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 08:53
Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Kalinic, Benteke, Yedlin...

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen , N'skala, , Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

BENTEKE

Voetbal Nieuws sitesi, 'tan ayrılmayı isteyen Christian Benteke'nin yeni durağının olabileceğini yazdı. Haberde oyuncunun daha önce reddettiği siyah-beyazlılara sıcak bakmaya başladığının altı çizildi.

NIKOLA KALINIC

İtalyan basınında yer alan habere göre; bonservisi 'de bulunan golcü futbolcu Beşiktaş'ın teklifini reddetti. Aktarılan bilgiye göre Kalinic, yeni sezonda Roma'da forma giymek istiyor.

YEDLIN

önderliğindeki Beşiktaş transfer komitesi, transferi için Newscastle United yönetimiyle görüşmelerini sıklaştırmaya başladı. Oyuncu, Newcastle'ın gelecek sezon planlarına uymuyor ve devi, Yedlin'i mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

EDUARDO SALVIO

siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyu kadrosuna katmakiçin bir hayli ısrarcı. 30 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'luk kiralama teklifi yapıldığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Lanus'la başladığı profesyonel futbol kariyerinde Atletico Madrid, ve son olarak formalarını terleten Salvio'nun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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