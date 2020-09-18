Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Valentin Rosier atağı! Transfer...

'tan atağı! ...

çalışmalarını sürdüren sağ bek transferi için gündemine Portekiz ekibi Sporting CP'nin Fransız sağ beki 'i aldı. ve Davide Santon transferinden istediğini alamayan siyah-beyazlılar, rotasını Portekiz'e çevirdi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 15:14
Beşiktaş'tan Valentin Rosier atağı! Transfer...

için 'un 500 bin Euro kiralama ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu önce kabul eden sonrasında da 500 bin Euro kiralık, 500 bin Euro da satın alma opsiyonu ile yeni bir teklif sunan siyah beyazlı takım Antalyaspor'dan olumsuz cevap aldı. Roma forması giyen Davide Santon'un da yüksek maliyeti transferi zorlaştırırken, geçen sezon Fransız ekibi Dijon'dan Sportinf CP'ye olan 24 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı. Kiralama ücreti ve yıllık maaşı toplam 1 milyon Euro olacak Rosier için son kararı siyah beyazlı yönetim ve teknik heyet verecek.

SANGARE İÇİN FENERBAHÇE'DE DEVREDE
Bu sezon şampiyonluk parolasıyla önemli isimleri takıma kazandıran alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Takımın 1'inci kaptanı ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan sarı lacivertliler Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüşüyor. Fenerbahçe, Antalyaspor'un Beşiktaş'tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak. Ayrıca takas oyuncu konusunda da alternatif bir teklif yapılması gündemde.

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