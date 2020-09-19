Haberler Antalyaspor Nazım Sangare açıkladı! "Transferim..."

açıkladı! "Transferim..."

Son dakika haberleri... Son günlerde adı 'in dev ekiplerinden ve ile anılan transferi hakkında ilk kez konuştu. İşte Sangare'nin o sözleri...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 17:15
Nazım Sangare açıkladı! "Transferim..."

Fraport 'da forma giyen ve son günlerde adı ve ile anılan , bu akşamki Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. 'nde arkadaşlarıyla buluşan Nazım Sangare taraftarın "Hangi takıma gideceksin" sorusuna, "Salı günü netlik kazanacak. Şu an bir şey söyleyemem" yanıtını verdi.

ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen başarılı defans oyuncusu Nazım Sangare, tarafından Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. Takım dün gece karşılaşma için 'a özel uçakla hareket ederken, Sangare ise 'da kaldı. Gününü Konyaaltı Sahili'ndeki evinde geçiren Nazım Sangare, arkadaşlarıyla buluşmak üzere plaja geldi. Burada arkadaşlarıyla kısa süreli sohbet eden Nazım Sangare, sohbetin ardından aracına yöneldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan milli futbolcu taraftarın "Hangi takıma gideceksin" sorusuna, "Salı günü netlik kazanacak. Şu an bir şey söyleyemem" yanıtını verdi.

Nazım Sangare taraftarın Beşiktaş maçında neden forma giymediği sorusuna da transfer sürecinden dolayı teknik direktör Tuna'nın maç kadrosuna dahil etmediğini belirtti.

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