Sebebi menajer!

Hala bitmeyen Kalinic transferinin nedenini El Mundo Deportivo gazetesinden Javier Gomora yazdı. Buna göre Kalinic transferinde en büyük sorun menajer… Çünkü daha önce Atletico'nun 4 milyon euro'luk isteğine Beşiktaş 2 milyon euro'luk teklif sundu. Atletico kabul etti. Ancak transfere aracılık eden menajer, Kalinic için Beşiktaş'ın bonservis ödemesinin gerekmediğini söyledi.

ANLAŞMA BOZULUNCA 6'YA YÜKSELDİ

Kendisine verilecek ufak bir aracılık ücretiyle Kalinic'i Beşiktaş'a bedava getireceğini bildirdi. Bunun üzerine Beşiktaş beklemeye geçti. A. Madrid ise anlaşma bozulduğu için rakamı 6 milyon euro'ya yükseltti. Siyah-beyazlılar yeniden pazarlığı girip 1.5 milyon euro teklif etse de İspanyol ekibi 6 milyon euro'dan aşağı inmediği için görüşmeler durdu. Menajer ise şu an ortada yok...