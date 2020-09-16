Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 12 kişi pozitif

'ta corona virüsü şoku! 12 kişi pozitif

, futbol akademisinde bulunan sporcular ile teknik ve idari kadro personeline yapılan corona virüsü testleri sonucunda toplam 12 ismin testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:16 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 23:49
Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 12 kişi pozitif

Pandemi dolayısıyla kulüplerimiz düzenli olarak sporcularına corona virüsü testleri yapmaya devam ediyor. , futbol akademisinde bulunan 7 futbolcu ve 5 teknik ekip çalışanının corona virüsü (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüzden Açıklama

Beşiktaş bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.

Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

BİZE ULAŞIN