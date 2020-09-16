Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 12 kişi pozitif

Pandemi dolayısıyla kulüplerimiz düzenli olarak sporcularına corona virüsü testleri yapmaya devam ediyor. Beşiktaş, futbol akademisinde bulunan 7 futbolcu ve 5 teknik ekip çalışanının corona virüsü (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüzden Açıklama

Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.



Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK"