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10 Eylül 2020, Perşembe
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Karagülle’den 3 senelik imza

Karagülle’den 3 senelik imza

Beşitkaş , oyun kurucu 'yi kadrosuna kattı.

Beşiktaş , oyun kurucu 'yi kadrosuna kattı. 21 yaşındaki ve 1,90 metre boyundaki Sedat Ali Karagülle, kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Geçen sezon Bandırma Basketbol Kulübünde 20 lig maçında parkeye çıkan oyun kurucu 9.1 sayı, 3.3 ribaunt ve 1.2 asist ortalamalarıyla oynadı.
  1. 10.9.2020
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