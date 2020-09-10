Zaferle başlamalıyız

Beşiktaş'ta tüm gözler hafta sonunda oynanacak Trabzonspor derbisine çevrilmiş durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın da oyuncularını bu karşılaşmaya motive etmeye çalışıyor. Başarılı teknik adam, hafta başından bu yana yaptığı toplantı ve birebir görüşmelerde, "Karşımızda geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan, oturmuş, birbirini iyi tanıyan bir ekip var. Evlerinde de etkili bir futbol ortaya koyuyorlar. Ama şartlar ne olursa olsun zorlu deplasmandan üç puanla dönmemiz gerekiyor. Lige bu galibiyetle başlarsak, hem moral bulur, hem de rakiplerimize gücümüzü kanıtlamış oluruz" diyerek oyuncularını derbiye hazırlıyor.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Beşiktaş, Trabzonspor ile derbi hazırlıklarına taktik ağırlıklı bir idmanla devam etti. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2, top kapma oyun ve dar alanda kontrol pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, yarım saha yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile günü tamamladı.