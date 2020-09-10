Zaferle başlamalıyız
Sergen Yalçın, Trabzonspor derbisi öncesinde futbolcularını “Deplasmandan galibiyetle dönmeye mecburuz” diye uyardı
Beşiktaş'ta tüm gözler hafta sonunda oynanacak Trabzonspor derbisine çevrilmiş durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın da oyuncularını bu karşılaşmaya motive etmeye çalışıyor. Başarılı teknik adam, hafta başından bu yana yaptığı toplantı ve birebir görüşmelerde, "Karşımızda geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan, oturmuş, birbirini iyi tanıyan bir ekip var. Evlerinde de etkili bir futbol ortaya koyuyorlar. Ama şartlar ne olursa olsun zorlu deplasmandan üç puanla dönmemiz gerekiyor. Lige bu galibiyetle başlarsak, hem moral bulur, hem de rakiplerimize gücümüzü kanıtlamış oluruz" diyerek oyuncularını derbiye hazırlıyor.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Beşiktaş, Trabzonspor ile derbi hazırlıklarına taktik ağırlıklı bir idmanla devam etti. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2, top kapma oyun ve dar alanda kontrol pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, yarım saha yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile günü tamamladı.
- 10.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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