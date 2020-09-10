Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz golcü atağı! Samatta... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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'tan sürpriz golcü atağı! ...

Beşiktaş'tan sürpriz golcü atağı! Samatta...

'ta son dakika haberi... Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, gündemine 'yı aldı.

Geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaratan 'nın yerine forvet arayışlarına devam eden Aston Villa'nın son gözde Celtic'ten Odsonne Edouard.

Fransız oyuncuyu etmesi durumunda Samatta'nın takımdan ayrılmasına izin verecek olan Aston Villa'nın 'la da temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlıların scout ekibi de 27 yaşındaki Tanzanyalı golcü için İngiliz ekibinden gelecek olan haberi bekliyor.

  1. 10.9.2020
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