Beşiktaş'tan sürpriz golcü atağı! Samatta...

Geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Samatta'nın yerine forvet arayışlarına devam eden Aston Villa'nın son gözde Celtic'ten Odsonne Edouard.

Fransız oyuncuyu transfer etmesi durumunda Samatta'nın takımdan ayrılmasına izin verecek olan Aston Villa'nın Beşiktaş'la da temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlıların scout ekibi de 27 yaşındaki Tanzanyalı golcü için İngiliz ekibinden gelecek olan haberi bekliyor.