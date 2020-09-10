Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, gündemine Samatta'yı aldı.
Geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Samatta'nın yerine forvet arayışlarına devam eden Aston Villa'nın son gözde Celtic'ten Odsonne Edouard.
Fransız oyuncuyu transfer etmesi durumunda Samatta'nın takımdan ayrılmasına izin verecek olan Aston Villa'nın Beşiktaş'la da temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlıların scout ekibi de 27 yaşındaki Tanzanyalı golcü için İngiliz ekibinden gelecek olan haberi bekliyor.
- 10.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan sürpriz golcü atağı! Samatta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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