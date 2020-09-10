Beşiktaş'ta Josef de Souza sevinci! "Yılın transferini yaptık!"
Beşiktaş'ta adeta Josef de Souza sevinci yaşanıyor. 2 sezon önce Fenerbahçe'den 12 milyon euro'ya ayrılan ve güncel piyasa değeri 10 milyon euro'yu bulan Josef'i bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan siyah-beyazlı ekipte yöneticiler, "Yılın transferini yaptık. Josef bize çok güç katacak, önemli bir oyuncu." yorumunda bulunuyor.
Uzun zamandır uğraş verilen ön libero transferini Josef de Souza'yı alarak bitiren Beşiktaş yönetimi çok mutlu. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı futbolcunun Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından son görüşmeyi yapıp imza atmak için İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, Josef'i nokta transfer olarak görüyor. 1.3 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varılan 31 yaşındaki oyuncu, 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da alınmasını çok istediği Josef de Souza'nın kalitesinin tartışılmayacağını belirten Beşiktaşlı yöneticiler, "Son iki transferinde ciddi bonservisler ödenip alınan oyuncuyu biz bedavaya getiriyoruz. Yılın transferini yaptık. Josef bize çok güç katacak, önemli bir oyuncu. Ne kadar faydalı olacağını sezon içinde herkes görecek" yorumlarında bulundular.
12 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
2015-18 arasında Fenerbahçe'de top koşturan Brezilyalı milli futbolcu Josef de Souza, 2018-19 sezonunda 12 milyon Euro bonservisle Al Ahli'nin yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz sezon 23 resmi karşılaşmada forma giyen Josef, 3 asiste imzasını attı.
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 09:41
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Josef de Souza sevinci! "Yılın transferini yaptık!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.