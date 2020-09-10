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10 Eylül 2020, Perşembe
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'ta sevinci! "Yılın transferini yaptık!"

Beşiktaş'ta Josef de Souza sevinci! "Yılın transferini yaptık!"

'ta adeta sevinci yaşanıyor. 2 sezon önce 'den 12 milyon euro'ya ayrılan ve güncel piyasa değeri 10 milyon euro'yu bulan 'i bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan siyah-beyazlı ekipte yöneticiler, "Yılın transferini yaptık. Josef bize çok güç katacak, önemli bir oyuncu." yorumunda bulunuyor.

Uzun zamandır uğraş verilen ön libero transferini 'yı alarak bitiren yönetimi çok mutlu. Bir dönem 'de de forma giyen Brezilyalı futbolcunun ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından son görüşmeyi yapıp imza atmak için 'a getiren siyah-beyazlılar, 'i nokta olarak görüyor. 1.3 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varılan 31 yaşındaki oyuncu, 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör 'ın da alınmasını çok istediği Josef de 'nın kalitesinin tartışılmayacağını belirten Beşiktaşlı yöneticiler, "Son iki transferinde ciddi bonservisler ödenip alınan oyuncuyu biz bedavaya getiriyoruz. Yılın transferini yaptık. Josef bize çok güç katacak, önemli bir oyuncu. Ne kadar faydalı olacağını sezon içinde herkes görecek" yorumlarında bulundular.

12 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

2015-18 arasında Fenerbahçe'de top koşturan Brezilyalı milli futbolcu Josef de Souza, 2018-19 sezonunda 12 milyon Euro bonservisle Al Ahli'nin yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz sezon 23 resmi karşılaşmada forma giyen Josef, 3 asiste imzasını attı.

  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 09:41
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