Hiç kimseyle anlaşmadım!

Beşiktaş'ta imza için gün sayan Gökhan Töre'nin dün yaptığı açıklama şaşırttı. Sergen Yalçın'ın "Bonservis sorununu çözerse ona kapımız açık" söyleminin ardından Yeni Malatyaspor'a 400 bin euro ödeyip sözleşmesini fesheden Gökhan Töre için "Beşiktaş'a hayırlı olsun" yorumları yapılmış ve imza için geri sayıma geçilmişti. Ancak Töre, dün yaptığı açıklamada, "Bana her gün tebrik mesajları geliyor ama ben hiçbir kulüple anlaşmadım. Menajerim şu anda kulüplerle irtibatta" diyerek herkesi şok etti.

TRABZON'A ODAKLANIN

Beşiktaş, pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Taktik ağırlıklı idmanlar yaptıran Sergen Yalçın, oyuncularını bu maça hazırlamak için yoğun bir uğraş veriyor.

TYLER BOYD'A HATAY KANCASI

Beşiktaş'ın bu sezon kadroda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat Tyler Boyd'u gündemine alan Hatayspor'un oyuncuya bir yıllık kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Altay'ın da ilgilendiği futbolcunun, kiralık gelmek şartıyla bordo-beyazlılara sıcak baktığı öğrenildi.