Hiç kimseyle anlaşmadım!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş için Yeni Malatyaspor’dan ayrılan Gökhan Töre’nin “Ben hiçbir kulüple anlaşmadım” açıklaması şok etti.
Beşiktaş'ta imza için gün sayan Gökhan Töre'nin dün yaptığı açıklama şaşırttı. Sergen Yalçın'ın "Bonservis sorununu çözerse ona kapımız açık" söyleminin ardından Yeni Malatyaspor'a 400 bin euro ödeyip sözleşmesini fesheden Gökhan Töre için "Beşiktaş'a hayırlı olsun" yorumları yapılmış ve imza için geri sayıma geçilmişti. Ancak Töre, dün yaptığı açıklamada, "Bana her gün tebrik mesajları geliyor ama ben hiçbir kulüple anlaşmadım. Menajerim şu anda kulüplerle irtibatta" diyerek herkesi şok etti.
TRABZON'A ODAKLANIN
Beşiktaş, pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Taktik ağırlıklı idmanlar yaptıran Sergen Yalçın, oyuncularını bu maça hazırlamak için yoğun bir uğraş veriyor.
TYLER BOYD'A HATAY KANCASI
Beşiktaş'ın bu sezon kadroda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat Tyler Boyd'u gündemine alan Hatayspor'un oyuncuya bir yıllık kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Altay'ın da ilgilendiği futbolcunun, kiralık gelmek şartıyla bordo-beyazlılara sıcak baktığı öğrenildi.
- 11.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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