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11 Eylül 2020, Cuma
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Hiç kimseyle anlaşmadım!

Hiç kimseyle anlaşmadım!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren için ’dan ayrılan ’nin “Ben hiçbir kulüple anlaşmadım” açıklaması şok etti.

'ta imza için gün sayan 'nin dün yaptığı açıklama şaşırttı. 'ın "Bonservis sorununu çözerse ona kapımız açık" söyleminin ardından 'a 400 bin euro ödeyip sözleşmesini fesheden Gökhan Töre için "Beşiktaş'a hayırlı olsun" yorumları yapılmış ve imza için geri sayıma geçilmişti. Ancak Töre, dün yaptığı açıklamada, "Bana her gün tebrik mesajları geliyor ama ben hiçbir kulüple anlaşmadım. Menajerim şu anda kulüplerle irtibatta" diyerek herkesi şok etti.

TRABZON'A ODAKLANIN
Beşiktaş, pazar günü deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Taktik ağırlıklı idmanlar yaptıran Sergen Yalçın, oyuncularını bu maça hazırlamak için yoğun bir uğraş veriyor.

TYLER BOYD'A HATAY KANCASI
Beşiktaş'ın bu sezon kadroda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat 'u gündemine alan Hatayspor'un oyuncuya bir yıllık kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Altay'ın da ilgilendiği futbolcunun, kiralık gelmek şartıyla bordo-beyazlılara sıcak baktığı öğrenildi.

  1. 11.9.2020
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