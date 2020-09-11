Susacaklar!

Beşiktaş'ta dün tarihi bir tanıtım toplantısı yapıldı. Beşiktaş Kulübü Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine getirilen Mehmet Ekşi için yapılan toplantıya Ekşi'nin dışında Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ve iki yönetici Emre Kocadağ ile Fırat Fidan da katıldı. Başkan Çebi, Sergen Yalçın'ın, bazı kesimler tarafından haksız ve sert bir şekilde eleştirildiğini söylemesinin ardından 47 yaşındaki teknik adama dönerek, "Sergen Hocam, beni de eleştiriyorlar. Bunları boşverelim. Kupaları kaldırdığımızda hepsi susacak. Ben belki kendimi savunmam ama sizi her zaman savunurum" sözleriyle destek vermesi toplantının en dikkat çekici yorumu oldu.

100 YILIN ALT YAPISI

Futbol Akademisinin başına geçen Mehmet Ekşi, "40 yıldır Türk futboluna hizmet ediyorum. Gerek yurt için gerek yurt dışında edindiğim bütün bu deneyimlerimi Beşiktaş'la paylaşmaya geldim. 'Yüzyılın altyapısını kuracağız' diye de iddialı geldim. Türkiye'nin en iyisi olacağız. Kendi ekolümüzü oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Bütün dünyada bin kişilik izleyici ekibi oluşturacağız" diye konuştu.

GENÇLERİMİZİ RAHAT BIRAKIN

Sergen Yalçın, genç oyuncularla ilgili eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini ifade etti. Yalçın, "Biz burada fitili ateşledik, Mehmet hoca da devamını getirir. Genç oyuncuların fazla üstüne gitmeyin, çocukları rahat bırakın! Biz zamanı gelince oynatırız. Bir futbolcunun üstüne gidersek, sürekli oynatalım derken kaybederiz" yorumunu yaptı.

RIDVAN YILMAZ AVRUPA'YA GİDER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gençlerle ilgili görüşlerini paylaşırken, Rıdvan Yılmaz'la ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Rıdvan Yılmaz önemli gelişim gösteriyor, büyük bir ihtimalle yurt dışına gider. Ersin Destanoğlu da öyle. Ajdin Hasic için geçen sene tereddütlerimiz vardı ama inanılmaz gelişim gösterdi. Atakan Üner de çok iyi."