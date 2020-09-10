Hatayspor'dan Tyler Boyd hamlesi! İşte yapılacak teklif
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş'ta istediği forma şansını bek bulamayan ABD'li forvet Tyler Boyd'u bir yıllığına kiralamayı planlıyor.
Bu sezon Süper Lig'de ilk defa mücadele edecek olan Hatayspor, kanatlara bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Ligde kalıcı olmak isteyen bordo-beyazlılar, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ın bu sezon kadroda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gündemine alan Hatayspor, oyuncuya bir yıllık kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın da ilgilendiği futbolcunun, kiralık gelmek şartıyla bordo-beyazlılara sıcak baktığı öğrenildi.
2019-2020 sezonunda Beşiktaş formasıyla 21 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu 1 gol, 1 de asist yapmıştı.
- 10.09.2020
- James Rodriguez'le ilgili çarpıcı gerçek! Galatasaray'ı üzen detay
- Galatasaray'da gizli hedef ortaya çıktı! İspanya'dan yıldız orta saha geliyor
- D'Avila yine devrede! Etebo'dan sonra o ismi de önerdi
- Flaş Emre Belözoğlu gelişmesi! Fenerbahçe'de Rizespor maçı sonrası...
- Transferler bir bir açıklandı ama... Peki şimdi ne olacak? 15 futbolcu...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hatayspor'dan Tyler Boyd hamlesi! İşte yapılacak teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.