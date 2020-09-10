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10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Hatayspor Süper Lig ekibinden Tyler Boyd hamlesi! İşte yapılacak teklif

'dan hamlesi! İşte yapılacak teklif

Hatayspor'dan Tyler Boyd hamlesi! İşte yapılacak teklif

'in yeni ekiplerinden , 'ta istediği forma şansını bek bulamayan ABD'li forvet 'u bir yıllığına kiralamayı planlıyor.

Bu sezon 'de ilk defa mücadele edecek olan , kanatlara bir daha yapmaya hazırlanıyor. Ligde kalıcı olmak isteyen bordo-beyazlılar, 'tan 'u kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ın bu sezon kadroda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gündemine alan Hatayspor, oyuncuya bir yıllık kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. 1. Lig ekiplerinden Altay'ın da ilgilendiği futbolcunun, kiralık gelmek şartıyla bordo-beyazlılara sıcak baktığı öğrenildi.

2019-2020 sezonunda Beşiktaş formasıyla 21 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu 1 gol, 1 de asist yapmıştı.

  1. 10.09.2020
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