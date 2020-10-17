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’da corona şoku!

Daha önce 6 olan vaka; 11 futbolcu, 1 personel ve ’la birlikte 19’a yükseldi. Yarın oynanacak Erzurumspor maçı tarafından ertelendi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 21:47 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Hatayspor’da corona şoku!

Süper Lig'de yarın Erzurumspor'u konuk edecek olan 'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Bordo-beyazlılarda geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıkarken, dün bu sayı 19'a yükseldi. Dün yapılan testler neticesinde 11 futbolcunun yanı sıra 1 personel ve da corona virüsüne yakalandı. Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Toplam 17 futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanımızın testleri de bugün (dün) itibarıyla pozitif çıkmıştır. Bu zor günlerimizdi herkesten dua bekliyoruz" bilgisini verdi. Maçın ertelenme kararını ise önce Erzurumspor sosyal medya hesabından duyurdu. Mücadelenin tarafından ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. TFF de açıklamasını yaptı.

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