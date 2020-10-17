Hatayspor’da corona şoku!

Süper Lig'de yarın Erzurumspor'u konuk edecek olan Hatayspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Bordo-beyazlılarda geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıkarken, dün bu sayı 19'a yükseldi. Dün yapılan testler neticesinde 11 futbolcunun yanı sıra 1 personel ve teknik direktör Ömer Erdoğan da corona virüsüne yakalandı. Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Toplam 17 futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanımızın testleri de bugün (dün) itibarıyla pozitif çıkmıştır. Bu zor günlerimizdi herkesten dua bekliyoruz" bilgisini verdi. Maçın ertelenme kararını ise önce Erzurumspor sosyal medya hesabından duyurdu. Mücadelenin TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. TFF de açıklamasını yaptı.