Adem Ljajic'e Genoa kancası

Siyah beyazlıların yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak istediği oyunculardan biri olan Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı. İtalyan medyasında Ljajic için özel bir habere yer verilirken; Beşiktaş'ın oyuncuyu satmak zorunda olduğu ve Sırp yıldızın da Serie A'ya dönebileceği kaydedildi. Genoa teknik direktörü Maran'ın 4-3-1-2 olan oyun sisteminde önemli bir yere sahip olabileceği belirtilen haberde, tecrübeli teknik adamın, Ljajic'i 2. forvet olarak değerlendireceği kaydedildi. Ljajic için Beşiktaş'ın 4.5 milyon euro talep edeceği ve transferin bu ücrete sonlanabileceği aktarıldı.