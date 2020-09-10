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10 Eylül 2020, Perşembe
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Cisse'de 2 ileri 1 geri

Cisse'de 2 ileri 1 geri

'ın santrfor adayları listesindeki bir diğer isim olan ile yapılan görüşmeler "İki ileri, bir geri" şeklinde ilerliyor.

'ın santrfor adayları listesindeki bir diğer isim olan ile yapılan görüşmeler "İki ileri, bir geri" şeklinde ilerliyor. Siyah-beyazlı yönetim, 35 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Bonservisi elinde olan oyuncunun ise imza parasında diretmesi transferi çıkmaza götürüyor.

  1. 10.9.2020
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