Cisse'de 2 ileri 1 geri

Beşiktaş'ın santrfor adayları listesindeki bir diğer isim olan Papiss Cisse ile yapılan görüşmeler "İki ileri, bir geri" şeklinde ilerliyor. Siyah-beyazlı yönetim, 35 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Bonservisi elinde olan oyuncunun ise imza parasında diretmesi transferi çıkmaza götürüyor.