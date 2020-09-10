3335 gol attı 1738 gol yedi
Süper Lig'de 2020- 2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, 63. kez mücadele edeceği organizasyonda 15 kez şampiyonluğa ulaştı. Ligde 15 kez şampiyon olan Beşiktaş'ın en kötü derecesi 11'incilik oldu.
Süper Lig'de 2020- 2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, 63. kez mücadele edeceği organizasyonda 15 kez şampiyonluğa ulaştı. Ligde 15 kez şampiyon olan Beşiktaş'ın en kötü derecesi 11'incilik oldu. Siyah-beyazlılar, 62 sezonda yaptığı 2 bin 42 maçta, 1106 galibiyet, 558 beraberlik ve 378 yenilgi aldı, 3335 gol atıp, kalesinde 1738 gol gördü.
- 10.9.2020
- Fenerbahçe taraftarının transfer isyanı! "Kimse vizyon demesin..."
- Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak
- Flaş transfer harekatı! Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a!
- Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş
- Ne Kalinic ne Zahavi...Muriqi'nin yerine dünya yıldızı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
3335 gol attı 1738 gol yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.