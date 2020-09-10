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10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş 3335 gol attı 1738 gol yedi

3335 gol attı 1738 gol yedi

3335 gol attı 1738 gol yedi

Süper Lig'de 2020- 2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak , 63. kez mücadele edeceği organizasyonda 15 kez şampiyonluğa ulaştı. Ligde 15 kez şampiyon olan Beşiktaş'ın en kötü derecesi 11'incilik oldu.

Süper Lig'de 2020- 2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak , 63. kez mücadele edeceği organizasyonda 15 kez şampiyonluğa ulaştı. Ligde 15 kez şampiyon olan Beşiktaş'ın en kötü derecesi 11'incilik oldu. Siyah-beyazlılar, 62 sezonda yaptığı 2 bin 42 maçta, 1106 galibiyet, 558 beraberlik ve 378 yenilgi aldı, 3335 gol atıp, kalesinde 1738 gol gördü.

  1. 10.9.2020
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