3335 gol attı 1738 gol yedi

Süper Lig'de 2020- 2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, 63. kez mücadele edeceği organizasyonda 15 kez şampiyonluğa ulaştı. Ligde 15 kez şampiyon olan Beşiktaş'ın en kötü derecesi 11'incilik oldu. Siyah-beyazlılar, 62 sezonda yaptığı 2 bin 42 maçta, 1106 galibiyet, 558 beraberlik ve 378 yenilgi aldı, 3335 gol atıp, kalesinde 1738 gol gördü.