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10 Eylül 2020, Perşembe
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Aboubakar’a ‘temiz’ kağıdı

Aboubakar’a ‘temiz’ kağıdı

ile Porto kulübünün yöneticileri, yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı.

ile Porto kulübünün yöneticileri, yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı. Kamerunlu golcünün 2021 yılında bitecek olan sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinden sorunsuz geçerse 'a transfer olacak.

  1. 10.9.2020
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