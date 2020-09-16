Haberler Fenerbahçe Dünya yıldızı için transfer savaşı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Dünya yıldızı için savaşı! ve ...

Son dakika ve haberleri... 'de 2020-21 sezonunun başlamasıyla birlikte Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde gaza bastı. Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcu için kiralama teklifi yaptı. İşte dev transfer savaşına dair tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 17:58 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:01
Dünya yıldızı için transfer savaşı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte çalışmalarına devam eden ve transferde karşı karşıya... Golcü transferi için temaslarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aynı oyuncu için teklif yaptığı belirtildi.

EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA
Football Insider'ın haberine göre; Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, Watford'un İngiliz golcüsü ile temasa geçti.

TEKLİF YAPILDI
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifleri yaptığı ve kulübünden cevap beklediği ifade edildi.

DANNY WELBECK KİMDİR?
Danny Welbeck, futbol kariyerine ilk olarak 1991'de doğduğu kentin takımlarından biri olan 'ın altyapsında başladı.

Yedi sene boyunca altyapı kademelerinin birçoğunda yer aldı. 2008 yılında ise ilk kez teknik ekip tarafından A takıma alındı. 2008-09 sezonunda A takımda toplamda 5 maça çıktı. Çok az forma giymesine rağmen o sezon takımı ile beraber şampiyonluğunu kazandı.

İkinci sezonunda ise takımda daha fazla yer aldı ve çıktığı 17 maçta attığı 4 gol ile takımına 'nı kazandıran isimlerin başında geldi. Sezon içerisinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına Beşiktaş karşısında çıktı.

2010 yılında Sunderland'a kiralandı. Bir sezon forma giydiği ekipte 26 maça çıkıp 6 kez fileleri havalandırdı. Manchester United'e geri döndü ve 2013-14 sezonunun sonuna kadar 92 maçta forma giyip 20 gol attı.

2014 yılında ise bu sefer Premier Lig'in başka bir devi 'a transfer oldu. İlk sezonunda takımıyla toplamda 37 maça çıkıp 8 gol attı ve o sezon FA Cup'ı kazandı.

SAKATLIĞI ENGEL OLDU

2019 yılında ise Arsenal'deki sözleşmesinin sonunda bedelsiz olarak Watford'a imza atan Danny Welbeck, kariyeri boyunca olduğu gibi yeni takımında da yaşadığı sakatlık nedeniyle istediği süreyi alamadı.

Sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Welbeck, hızı ve çabukluğuyla rakip savunmaların korkulu rüyası oluyor.

Watford'daki ilk sezonunda 20 maça çıkan tecrübeli isim, 3 kez ağları sarstı ve takımının küme düşmesini engelleyemedi.

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