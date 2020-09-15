Fikret Orman adaya bayıldı! Yeni otel...

İşadamı Fikret Orman, Ege bölgesinde yeni bir arsa baktı… Beşiktaş'a başkan olmadan önce işleri kötü giden ve Bodrum'daki oteli batmak üzere olan Orman, siyah beyazlı kulübe başkan olduktan sonra iş hayatında şahlanmıştı.

Bodrum'daki oteli bu yaz yeniden canlanan Orman, iddialara göre yeni bir otel yapmak için düğmeye bastı.

Takvim'in haberine göre Fikret Orman, uzun süredir aşk yaşadığı Tuğba Coşkun ile geçtiğimiz gün rotayı Cunda Adası'na kırdı. Burada yakın dostu Latif Ayaz ile buluşan işadamı, adada da 15 milyon liralık arsa baktı. Fikret Orman'ın arazi baktığı Cunda'da Rahmi Koç, Güler Sabancı ve Halis Komili'nin de evleri var.

Fikret Orman, sevgilisiyle gittiği Cunda'da Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Latif Ayaz ve eşiyle bir araya geldi