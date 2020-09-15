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Haberler Beşiktaş Fikret Orman adaya bayıldı! Yeni otel...

adaya bayıldı! Yeni otel...

eski başkanı , 'na adeta hayran kaldı. Bodrum'da bir oteli olduğu bilinen Orman'ın, Cunda Adası'nda da yeni otel yapacağ ıifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 11:11 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 11:25
Fikret Orman adaya bayıldı! Yeni otel...

İşadamı , Ege bölgesinde yeni bir arsa baktı… 'a başkan olmadan önce işleri kötü giden ve Bodrum'daki oteli batmak üzere olan Orman, siyah beyazlı kulübe başkan olduktan sonra iş hayatında şahlanmıştı.

Bodrum'daki oteli bu yaz yeniden canlanan Orman, iddialara göre yeni bir otel yapmak için düğmeye bastı.

Takvim'in haberine göre Fikret Orman, uzun süredir aşk yaşadığı ile geçtiğimiz gün rotayı 'na kırdı. Burada yakın dostu Latif Ayaz ile buluşan işadamı, adada da 15 milyon liralık arsa baktı. Fikret Orman'ın arazi baktığı Cunda'da Rahmi Koç, ve Halis Komili'nin de evleri var.

Fikret Orman, sevgilisiyle gittiği Cunda'da Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Latif Ayaz ve eşiyle bir araya geldi