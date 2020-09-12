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için yeniden teklif yaptı!

çalışmalarını golcü üzerine yoğunlaştıran , teknik direktör 'ın istediği için yeni bir teklif yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 09:56 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:01
Beşiktaş Ze Luis için yeniden teklif yaptı!

, teknik direktör 'ın ısrarla alınmasını istediği 'in kulübü Porto'ya teklifini iletti. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Portekiz ekibine Yeşil Burun Adalı santrforu bir yıllığına kiralama karşılığında sezon sonunda ödemek şartıyla 1 milyon Euro önerdi.

1 milyon 750 bin Euro garanti maaş ve bonuslar üzerinden Beşiktaş'a "Evet" diyen Ze Luis'in ise Porto'ya, transferine izin verilmesi için baskı yaptığı ifade edildi.

Bu arada 29 yaşındaki futbolcuya Valencia ve Celta Vigo'nun da talip olduğu ortaya çıktı.