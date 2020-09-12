Beşiktaş Ze Luis için yeniden teklif yaptı!

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla alınmasını istediği Ze Luis'in kulübü Porto'ya teklifini iletti. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Portekiz ekibine Yeşil Burun Adalı santrforu bir yıllığına kiralama karşılığında sezon sonunda ödemek şartıyla 1 milyon Euro önerdi.

1 milyon 750 bin Euro garanti maaş ve bonuslar üzerinden Beşiktaş'a "Evet" diyen Ze Luis'in ise Porto'ya, transferine izin verilmesi için baskı yaptığı ifade edildi.

Bu arada 29 yaşındaki futbolcuya Valencia ve Celta Vigo'nun da talip olduğu ortaya çıktı.