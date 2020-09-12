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'tan transferde atağı!

Savunmanın sağını sağlama almak isteyen gözünü yine İtalya Ligi’ne çevirdi. Roma’nın elden çıkarmak istediği için iki kulübün yöneticileri pazarlık yapıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 01:42
Beşiktaş'tan transferde Bruno Peres atağı!

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'nın sağ beki 'in yeni adresinin yine Türkiye olabileceği belirtildi. Omar Elabdellaoui transferi öncesinde ismi Galatasaray ile de anılan sağ bek için şimdi ise 'ın adı geçiyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR...
Fotball News 24'e göre önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan Bruno Peres'in ayrılması gündemde. Beşiktaşlı yöneticilerin Roma ile fiyat konusunda pazırlık yaptığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN ACELESİ VAR
Takvim'in derlediği habere göre siyah beyazlı kurmayların Roma'nın telep ettiği 2 milyon Euro'luk bonservisi düşürmek istedikleri ifade ediliyor. Beşiktaş, sağ bekteki eksikliği gidermek için yoğun mesai harcıyor.