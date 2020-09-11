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Fransızlar duyurdu! Kartal'da stopere tanıdık isim

Transfer döneminde şu ana kadar Mensah, N'Sakala, Welinton, Montero, Abdullah Aydın ve Atakan Üner'i kadrosuna katan Beşiktaş, stoper takviyesi için de girişimlere başladı. Vida'yı satmayı planlayan siyah-beyazlıların, Hırvat futbolcunun eski yıldızını gündemine aldığı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

11 Eylül 2020 Cuma 09:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





