Fransızlar duyurdu! Kartal'da stopere tanıdık isim - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Galeri Fransızlar duyurdu! Kartal'da stopere tanıdık isim

Fransızlar duyurdu! Kartal'da stopere tanıdık isim

Transfer döneminde şu ana kadar Mensah, N'Sakala, Welinton, Montero, Abdullah Aydın ve Atakan Üner'i kadrosuna katan Beşiktaş, stoper takviyesi için de girişimlere başladı. Vida'yı satmayı planlayan siyah-beyazlıların, Hırvat futbolcunun eski yıldızını gündemine aldığı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
11 Eylül 2020 Cuma 09:10
Fransızlar duyurdu! Kartal'dan stopere tanıdık isim

Mali yönden sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'ta maliyeti yüksek olan isimlerle yollar bir bir ayrılırken, sıradaki ismin Domagoj Vida olduğu öğrenildi.

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Fransızlar duyurdu! Kartal'dan stopere tanıdık isim

Savunmaya Montero ve Welinton takviyeleri yapan Beşiktaş yönetimi, Vida'yı ise satarak mali yönden rahatlamak istiyor.

Fransızlar duyurdu! Kartal'dan stopere tanıdık isim

Hırvat yıldızın satılması durumunda ise tecrübeli futbolcunun yerine düşünülen stoper adayı belli oldu.

Fransızlar duyurdu! Kartal'dan stopere tanıdık isim

ROTA YENİDEN MARCELO!

Siyah-beyazlılar daha önce de gündemine aldığı eski futbolcusu Marcelo'ya yeniden kanca attı.

Fransızlar duyurdu! Kartal'dan stopere tanıdık isim

Fransız basını, bu sezon önemli isimleriyle yollarını ayıran Lyon'un, Brezilyalı savunmacıyla da ayrılık aşamasına geldiğini yazdı.

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