Fransızlar duyurdu! Kartal'da stopere tanıdık isim
Transfer döneminde şu ana kadar Mensah, N'Sakala, Welinton, Montero, Abdullah Aydın ve Atakan Üner'i kadrosuna katan Beşiktaş, stoper takviyesi için de girişimlere başladı. Vida'yı satmayı planlayan siyah-beyazlıların, Hırvat futbolcunun eski yıldızını gündemine aldığı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Mali yönden sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'ta maliyeti yüksek olan isimlerle yollar bir bir ayrılırken, sıradaki ismin Domagoj Vida olduğu öğrenildi.
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Savunmaya Montero ve Welinton takviyeleri yapan Beşiktaş yönetimi, Vida'yı ise satarak mali yönden rahatlamak istiyor.
Hırvat yıldızın satılması durumunda ise tecrübeli futbolcunun yerine düşünülen stoper adayı belli oldu.
ROTA YENİDEN MARCELO!
Siyah-beyazlılar daha önce de gündemine aldığı eski futbolcusu Marcelo'ya yeniden kanca attı.
Fransız basını, bu sezon önemli isimleriyle yollarını ayıran Lyon'un, Brezilyalı savunmacıyla da ayrılık aşamasına geldiğini yazdı.