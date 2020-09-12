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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Corona virüsü...

'ta şoku! ...

'in ilk haftasında ile karşılaşacak olan 'ta yapılan son testlerinde 'ın sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. | Son dakika haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:49 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 12:02
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Corona virüsü...

Teknik Direktörü 'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine protokollerince başlandığı belirtildi.

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle; "Futbol Takımımızın 'in 1. haftasında ile oynayacağı müsabaka öncesinde 'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır"