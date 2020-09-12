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Son dakika: Beşiktaş transferi bitirmeye çok yakın! Bastos...  - Son dakika Beşiktaş haberleri - ...
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transferi bitirmeye çok yakın! ...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar Enzo Roco'nun ayrılığının ardından Welinton ve Vida ikilisinin yanına kaliteli bir ismi kadroya dahil etmek isterken, gündemine Lazio forması giyen 'u almıştı. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Bastos, artık Beşiktaşlı olamaya çok yakın! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:14 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:16
Beşiktaş transferi bitirmeye çok yakın! Bastos...

transferde mutlu sona çok yakın... Victor Ruiz'in ayrılığının ardından Welinton'u savunmaya dahil eden siyah beyazlılar, Brezilyalı savunmacıdan istediği verimi alamamıştı. Bunun ardından çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine 'u aldığı kaydedilirken, İtalyan basını önemli bir gelişmeye imza attı.

Buna göre Beşiktaş ve Başakşehir, Bastos'a resmi tekliflerini iletirken, siyah beyazlıların bir adım önde olduğu kaydedildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş, Bastos için Lazio'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu ve Başakşehir'i bu transferde saf dışı bıraktı.

ANLAŞMA YAKIN
Öte yandan Beşiktaş - Lazio - Bastos 3'lüsü arasında müzakereler devam ederken, Kara Kartal'ın bu için anlaşmaya yakın olduğu yazıldı. Bununla birlikte Bastos'un bu sezon kesinlikle Türkiye'de kariyerine devam edeceği okuyuculara aktarıldı.