Beşiktaş’ta Fransız stoper Nicolas İsimat-Mirin ve Brezilyalı sağ bek Douglas, sezonun ilk maçı öncesi kadro dışı bırakıldı.
Bir yandan Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Trabzonspor derbisine hazırlanan, diğer yandan da transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın flaş bir kararın altına imza attı.
Isimat-Mirin ve Douglas'ın antrenmanlardaki performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olan Sergen Yalçın, iki futbolcuyu da kadro dışı bırakma kararı aldı. Kadro dışı bırakılarak kendilerinden takım bulması istenen iki oyuncu, çalışmalarını takımdan ayrı başka bir sahada sürdürecek.
Mirin ve Douglas ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Beşiktaş, iki futbolcuyu da öncelikli olarak bonservis bedeli ile elden çıkartmak istiyor. Douglas'a, Erzurumspor ile Hatayspor'un talip olduğu ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun, bu 2 kulüpten birine bonservisiyle birlikte gönderilmesi bekleniyor.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mirin&Douglas kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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