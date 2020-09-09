Mirin&Douglas kadro dışı

Bir yandan Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Trabzonspor derbisine hazırlanan, diğer yandan da transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın flaş bir kararın altına imza attı.

Isimat-Mirin ve Douglas'ın antrenmanlardaki performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olan Sergen Yalçın, iki futbolcuyu da kadro dışı bırakma kararı aldı. Kadro dışı bırakılarak kendilerinden takım bulması istenen iki oyuncu, çalışmalarını takımdan ayrı başka bir sahada sürdürecek.

Mirin ve Douglas ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Beşiktaş, iki futbolcuyu da öncelikli olarak bonservis bedeli ile elden çıkartmak istiyor. Douglas'a, Erzurumspor ile Hatayspor'un talip olduğu ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun, bu 2 kulüpten birine bonservisiyle birlikte gönderilmesi bekleniyor.