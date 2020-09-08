Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi!
Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjdeli haber geldi. A Bola'nın haberine göre, siyah-beyazlı takımın santrfor adayları arasında bulunan Kamerunlu golcü, Porto ile sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı.
Santrfor arayışlarına son sürat devam eden Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjdeli haber geldi. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre yıldız golcü, kulübü Porto ile sözleşme fesih konusunda anlaşmaya vardı. Porto'nun yeni sezonda Kamerunlu santrforu kadroda düşünmediği ve maaşından kurtulmak için ayrılmasına onay verdiği belirtildi. Aboubakar'ın yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor.
SON KARAR BEŞİKTAŞ'IN!
Sergen Yalçın düzenlenen basın toplantısında Aboubakar ismini doğrulamıştı ancak oyuncunun sağlık durumu soru işareti yaratıyor. Teknik heyetten transfere onay çıkması durumunda Vincent Aboubakar'ın yeni adresi siyah-beyazlı ekip olacak.
ABOUBAKAR'IN MENAJERİ: BEŞİKTAŞ NEDEN OLMASIN Kİ?
Öte yandan Aboubakar'ın menajeri Zir Nahavi oyuncunun geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Birçok takımın Aboubakar'a ilgisi var ve Beşiktaş da bu takımlardan bir tanesi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin durumundan haberim yok ama eğer kulüpler aralarında anlaşırlarsa neden Beşiktaş olmasın ki?" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 16:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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