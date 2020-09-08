Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a transfer müjdesi! Porto ikna oldu

haberi: 'a müjdesi!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi!

'a 'dan müjdeli haber geldi. A Bola'nın haberine göre, siyah-beyazlı takımın santrfor adayları arasında bulunan Kamerunlu golcü, Porto ile sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı.

Santrfor arayışlarına son sürat devam eden 'a 'dan müjdeli haber geldi. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre yıldız golcü, kulübü Porto ile sözleşme fesih konusunda anlaşmaya vardı. Porto'nun yeni sezonda Kamerunlu santrforu kadroda düşünmediği ve maaşından kurtulmak için ayrılmasına onay verdiği belirtildi. Aboubakar'ın yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor.

SON KARAR BEŞİKTAŞ'IN!
düzenlenen basın toplantısında Aboubakar ismini doğrulamıştı ancak oyuncunun sağlık durumu soru işareti yaratıyor. Teknik heyetten transfere onay çıkması durumunda Vincent Aboubakar'ın yeni adresi siyah-beyazlı ekip olacak.


ABOUBAKAR'IN MENAJERİ: BEŞİKTAŞ NEDEN OLMASIN Kİ?
Öte yandan Aboubakar'ın menajeri Zir Nahavi oyuncunun geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Birçok takımın Aboubakar'a ilgisi var ve Beşiktaş da bu takımlardan bir tanesi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin durumundan haberim yok ama eğer kulüpler aralarında anlaşırlarsa neden Beşiktaş olmasın ki?" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 16:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA