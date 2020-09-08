Beşiktaş'ın gözü Fenerbahçe'de! Bankalar Birliği ve dev rakam... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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'ın gözü 'de! ve dev rakam...

Beşiktaş'ın gözü Fenerbahçe'de! Bankalar Birliği ve dev rakam...

Mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen 'ta gözler anlaşmasına çevrildi. Uzun süredir bu konuda temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, 'nin 10 yıl vadeli şekilde anlaşmaya imza atmasının ardından girişimlerini hızlandıracak.

'ta gözler 'nin imzalama aşamasında olduğu anlaşmasında. Başkan , önceki yönetimin yüksek faizden kısa vadeyle imzaladığını söylediği anlaşmanın şartlarının hafifletilmesi için yaklaşık 4 aydır görüşme halinde. 5 yıllık vadeyi 10 yıla çekmek isteyen Çebi, faizlerin düşmesiyle birlikte uzun vadede kulübün rahatlıkla borçlarını temizleyeceğini düşünüyor. Fenerbahçe Başkanı 'un 10 yıl vadeli şekilde anlaşmaya imza atması beklenirken, Beşiktaş Yönetimi de bu imzayı bekliyor.

160 MİLYON TL GİRDİ OLACAK
Fenerbahçe'nin imzaları atmasıyla birlikte, 4 aydır yapılan görüşmeleri sonuca bağlamak için girişimlerini hızlandıracak olan Ahmet Nur Çebi, 1.6 milyar TL üzerinden daha düşük faizli ve 10 yıl vadeli yapılandırma talebinde bulunacak. 2 yıl geri ödemesiz planla birlikte anlaşmanın imzalanmasıyla siyah-beyazlıların kasasına da 160 milyon TL girecek. Daha önce Beşiktaş için uzun vadeli planını dile getiren ve 2+10 yıllık planlamaya vurgu yapan Çebi, 12 yıllık süre sonunda denk bütçeyle hareket eden borçsuz bir Beşiktaş ortaya çıkarmayı hedefliyor.




  1. 08.09.2020
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