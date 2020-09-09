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09 Eylül 2020, Çarşamba
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açıklanıyor!

Mehmet Ekşi açıklanıyor!

'ta daha önce altyapı koordinatörlüğü ve yardımcı antrenörlük görevlerini de yürüten , siyah beyazlı kulüpteki yeni görevine bugün yapılacak lansmanla yeniden başlayacak.

'ta daha önce altyapı koordinatörlüğü ve yardımcı antrenörlük görevlerini de yürüten , siyah beyazlı kulüpteki yeni görevine bugün yapılacak lansmanla yeniden başlayacak. Açıklamada, "Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Sn. Mehmet Ekşi'nin toplantısı, Başkan Ahmet Nur Çebi, ve yöneticilerin katılımlarıyla saat 14.30'da Vodafone Park'ta gerçekleşecektir" denildi.
  1. 9.9.2020
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