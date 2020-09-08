Tamer Tuna'dan Nazım Sangare ve Doğukan Sinik açıklaması!
Süper Lig ekibi Antalyapor'un Teknik Direktörü Tamer Tuna, ismi Beşiktaş'la anılan Nazım Sangare ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Doğukan Sinik hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İki yıldız için de teklif aldıklarını doğrulayan Tuna, yönetimle değerlendirme aşamasında olduklarını söyledi. İşte detaylar...
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, ismi Beşiktaş'la anılan Nazım Sangare ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Doğukan Sinik'in geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Tuna, Nazım Sangare ve Doğukan Sinik'e transfer teklifleri geldiğini doğruladı.
"İKİSİ DE ÇOK DEĞERLİ"
İki oyuncunun da yerlerinin dolmasının zor olduğunu belirten Tuna, "Menajerler ve kulüplerden gelen talepler olabiliyor. İkisi de çok değerli oyuncular. Nazım ligin en iyi sağ kanat oyuncularından. Bu oyuncuları bulmak zor. Bunların değerlendirilmesi yapılacaktır" diye konuştu.
"NURİ OYNAYABİLİR, SAM FORMA GİYEMEYECEK"
Öte yandan Tamer Tuna, yeni transferlerden Nuri Şahin'in fizik olarak yüzde 70-80 seviyelerde olduğunu ve ligin açılış haftasındaki Gençlerbirliği maçında forma giyebileceğini söyledi. Diğer yeni transfer Sidney Sam'in bu maçta forma giymeyeceğini bildirdi.
- 08.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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