Tamer Tuna'dan Nazım Sangare ve Doğukan Sinik açıklaması!

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, ismi Beşiktaş'la anılan Nazım Sangare ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Doğukan Sinik'in geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Tuna, Nazım Sangare ve Doğukan Sinik'e transfer teklifleri geldiğini doğruladı.

"İKİSİ DE ÇOK DEĞERLİ"

İki oyuncunun da yerlerinin dolmasının zor olduğunu belirten Tuna, "Menajerler ve kulüplerden gelen talepler olabiliyor. İkisi de çok değerli oyuncular. Nazım ligin en iyi sağ kanat oyuncularından. Bu oyuncuları bulmak zor. Bunların değerlendirilmesi yapılacaktır" diye konuştu.

"NURİ OYNAYABİLİR, SAM FORMA GİYEMEYECEK"

Öte yandan Tamer Tuna, yeni transferlerden Nuri Şahin'in fizik olarak yüzde 70-80 seviyelerde olduğunu ve ligin açılış haftasındaki Gençlerbirliği maçında forma giyebileceğini söyledi. Diğer yeni transfer Sidney Sam'in bu maçta forma giymeyeceğini bildirdi.