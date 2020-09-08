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08 Eylül 2020, Salı
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'dan ve açıklaması!

Tamer Tuna'dan Nazım Sangare ve Doğukan Sinik açıklaması!

ekibi Antalyapor'un Teknik Direktörü , ismi 'la anılan ve 'nin gündemindeki hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İki yıldız için de teklif aldıklarını doğrulayan Tuna, yönetimle değerlendirme aşamasında olduklarını söyledi. İşte detaylar...

Antalyaspor Teknik Direktörü , ismi 'la anılan ve 'nin gündemindeki 'in geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Tuna, Nazım Sangare ve Doğukan Sinik'e teklifleri geldiğini doğruladı.

"İKİSİ DE ÇOK DEĞERLİ"
İki oyuncunun da yerlerinin dolmasının zor olduğunu belirten Tuna, "Menajerler ve kulüplerden gelen talepler olabiliyor. İkisi de çok değerli oyuncular. Nazım ligin en iyi sağ kanat oyuncularından. Bu oyuncuları bulmak zor. Bunların değerlendirilmesi yapılacaktır" diye konuştu.

"NURİ OYNAYABİLİR, SAM FORMA GİYEMEYECEK"
Öte yandan Tamer Tuna, yeni transferlerden 'in fizik olarak yüzde 70-80 seviyelerde olduğunu ve ligin açılış haftasındaki maçında forma giyebileceğini söyledi. Diğer yeni transfer Sidney Sam'in bu maçta forma giymeyeceğini bildirdi.

  1. 08.09.2020
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