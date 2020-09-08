Son dakika: Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Flaş karar! Beşiktaş'ta iki isim kadro dışı bırakıldı

: 'ta Mirin ve bırakıldı

Son dakika: Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren 'ta teknik direktör iki ismin biletini kesti. Siyah-beyazlılarda Mirin ve , antrenmanlardaki yetersiz performansı ve disiplinsiz hareketlerinden dolayı bırakıldı.

'in başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren 'ta teknik direktör flaş bir kararın altına imza attı.

A Spor'un haberine göre, Isimat-Mirin ve 'ın antrenmanlardaki performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olan Sergen Yalçın iki futbolcuyu da bırakma kararı aldı.

Mirin ve Douglas ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Beşiktaş, iki futbolcuyu da öncelikli olarak bonservis bedeli ile elden çıkartmak istiyor.

Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı!

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 11:54
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA