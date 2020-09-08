Son dakika: Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı
Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın iki ismin biletini kesti. Siyah-beyazlılarda Mirin ve Douglas, antrenmanlardaki yetersiz performansı ve disiplinsiz hareketlerinden dolayı kadro dışı bırakıldı.
Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın flaş bir kararın altına imza attı.
A Spor'un haberine göre, Isimat-Mirin ve Douglas'ın antrenmanlardaki performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olan Sergen Yalçın iki futbolcuyu da kadro dışı bırakma kararı aldı.
Mirin ve Douglas ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Beşiktaş, iki futbolcuyu da öncelikli olarak bonservis bedeli ile elden çıkartmak istiyor.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 11:54
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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