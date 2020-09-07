Son dakika: Beşiktaş için flaş iddia! "Zoet Kartal olacak" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş için flaş iddia! "Zoet Kartal olacak"

için flaş iddia! "Zoet Kartal olacak"

Beşiktaş için flaş iddia! "Zoet Kartal olacak"

Dagblad gazetesi, ’ın 29 yaşındaki kaleci Zoet ile ilgilendiğini duyurdu. Eindhoven’ın transfere kolaylık sağlayacağı belirtildi; “Yeni durağı İstanbul olabilir” denildi.

Forvet , kanat, orta saha, savunma derken 'la ilgili flaş bir kaleci iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlı takımın Ersin ile devam edeceği çokça konuşulsa da Hollanda basınından gelen haberler dikkat çekti. Buna göre Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'lı file bekçisi ile ilgilendiği kaydedildi.

Eindhoven Dagblad gazetesinin iddiasını göre, siyah-beyazlılar geçen sezonun ikinci yarısını Utrecht'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Hollandalı kaleci Jeroen Zoet'i gündemine aldı hatta teklif yapmaya hazırlanıyor.

haberin devamı

MIDDLESBROUGH VE SPEZIA DA PEŞINDE
Takımdaki yerini kaybeden Zoet'in de ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, PSV'nin kaleci Yvon Mvogo takviyesinin de deneyimli eldivenin ayrılığını hızlandıracağına vurgu yapıldı. Ayrıca PSV'nin bu transferde kolaylık sağlayacağının altı çizildi. Piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan 1.89 boyundaki file bekçisinin 2 milyon euro gibi bir rakama Beşiktaş forması giyebileceği belirtilirken "Yeni durağı İstanbul olabilir" ifadesi kullanıldı. Haberde son olarak Zoet ile Middlesbrough ve Serie A'nın yeni ekibi Spezia'nın da lgilendiği kaydedildi.


Kulüp kariyerinde 349 resmi maçta forma giyen Zoet, kalesinde 383 gol gördü, 127 maçı gol yemeden bitirdi.

haberin devamı

  1. 7.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş için flaş iddia! "Zoet Kartal olacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA