Beşiktaş için flaş iddia! "Zoet Kartal olacak"
Dagblad gazetesi, Beşiktaş’ın 29 yaşındaki kaleci Zoet ile ilgilendiğini duyurdu. Eindhoven’ın transfere kolaylık sağlayacağı belirtildi; “Yeni durağı İstanbul olabilir” denildi.
Forvet , kanat, orta saha, savunma derken Beşiktaş'la ilgili flaş bir kaleci iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlı takımın Ersin ile devam edeceği çokça konuşulsa da Hollanda basınından gelen haberler dikkat çekti. Buna göre Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'lı file bekçisi Jeroen Zoet ile ilgilendiği kaydedildi.
Eindhoven Dagblad gazetesinin iddiasını göre, siyah-beyazlılar geçen sezonun ikinci yarısını Utrecht'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Hollandalı kaleci Jeroen Zoet'i gündemine aldı hatta teklif yapmaya hazırlanıyor.
MIDDLESBROUGH VE SPEZIA DA PEŞINDE
Takımdaki yerini kaybeden Zoet'in de ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, PSV'nin kaleci Yvon Mvogo takviyesinin de deneyimli eldivenin ayrılığını hızlandıracağına vurgu yapıldı. Ayrıca PSV'nin bu transferde kolaylık sağlayacağının altı çizildi. Piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan 1.89 boyundaki file bekçisinin 2 milyon euro gibi bir rakama Beşiktaş forması giyebileceği belirtilirken "Yeni durağı İstanbul olabilir" ifadesi kullanıldı. Haberde son olarak Zoet ile Middlesbrough ve Serie A'nın yeni ekibi Spezia'nın da lgilendiği kaydedildi.
Kulüp kariyerinde 349 resmi maçta forma giyen Zoet, kalesinde 383 gol gördü, 127 maçı gol yemeden bitirdi.
- 7.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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