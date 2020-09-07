Beşiktaş için flaş iddia! "Zoet Kartal olacak"

Forvet , kanat, orta saha, savunma derken Beşiktaş'la ilgili flaş bir kaleci iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlı takımın Ersin ile devam edeceği çokça konuşulsa da Hollanda basınından gelen haberler dikkat çekti. Buna göre Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'lı file bekçisi Jeroen Zoet ile ilgilendiği kaydedildi.

Eindhoven Dagblad gazetesinin iddiasını göre, siyah-beyazlılar geçen sezonun ikinci yarısını Utrecht'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Hollandalı kaleci Jeroen Zoet'i gündemine aldı hatta teklif yapmaya hazırlanıyor.

MIDDLESBROUGH VE SPEZIA DA PEŞINDE

Takımdaki yerini kaybeden Zoet'in de ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, PSV'nin kaleci Yvon Mvogo takviyesinin de deneyimli eldivenin ayrılığını hızlandıracağına vurgu yapıldı. Ayrıca PSV'nin bu transferde kolaylık sağlayacağının altı çizildi. Piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan 1.89 boyundaki file bekçisinin 2 milyon euro gibi bir rakama Beşiktaş forması giyebileceği belirtilirken "Yeni durağı İstanbul olabilir" ifadesi kullanıldı. Haberde son olarak Zoet ile Middlesbrough ve Serie A'nın yeni ekibi Spezia'nın da lgilendiği kaydedildi.



Kulüp kariyerinde 349 resmi maçta forma giyen Zoet, kalesinde 383 gol gördü, 127 maçı gol yemeden bitirdi.