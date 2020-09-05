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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Yeni Kartal coştu

Yeni Kartal coştu

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land of Legends Cup’ın 3’üncülük maçında Fraport TAV ’u 3-0 mağlup etti ve turnuvayı 3’üncü sırada noktaladı.

Siyah-beyazlı ekibe Vodafone Park'ta galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Atakan Üner, 40'ıncı dakikada Bernard Mensah ve 86'ncı dakikada İlkay İşler kaydetti. 'un 55'te Freddy ile kullandığı penaltıda kaleci Utku gole izin vermedi. 'ta ilk maçına çıkan Atakan, golle başladı. Mensah da siyah-beyazlı forma ile ilk golünü Antalya'ya attı. Antalyaspor'da yeni transferler ve Gökdeniz Bayrakdar, ikinci yarının başında oyuna girdi.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çok eksikleri olduğunu ve zaman içerisinde tamamlamayı umut ettiklerini belirterek, "Tahminimce ligin 3-4'üncü haftasında daha hazır bir Beşiktaş olacak" dedi.

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  1. 5.9.2020
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