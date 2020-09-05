Yeni Kartal coştu

Siyah-beyazlı ekibe Vodafone Park'ta galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Atakan Üner, 40'ıncı dakikada Bernard Mensah ve 86'ncı dakikada İlkay İşler kaydetti. Antalyaspor'un 55'te Freddy ile kullandığı penaltıda kaleci Utku gole izin vermedi. Beşiktaş'ta ilk maçına çıkan Atakan, golle başladı. Mensah da siyah-beyazlı forma ile ilk golünü Antalya'ya attı. Antalyaspor'da yeni transferler Nuri Şahin ve Gökdeniz Bayrakdar, ikinci yarının başında oyuna girdi.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çok eksikleri olduğunu ve zaman içerisinde tamamlamayı umut ettiklerini belirterek, "Tahminimce ligin 3-4'üncü haftasında daha hazır bir Beşiktaş olacak" dedi.