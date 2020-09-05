Yeni Kartal coştu
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land of Legends Cup’ın 3’üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti ve turnuvayı 3’üncü sırada noktaladı.
Siyah-beyazlı ekibe Vodafone Park'ta galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Atakan Üner, 40'ıncı dakikada Bernard Mensah ve 86'ncı dakikada İlkay İşler kaydetti. Antalyaspor'un 55'te Freddy ile kullandığı penaltıda kaleci Utku gole izin vermedi. Beşiktaş'ta ilk maçına çıkan Atakan, golle başladı. Mensah da siyah-beyazlı forma ile ilk golünü Antalya'ya attı. Antalyaspor'da yeni transferler Nuri Şahin ve Gökdeniz Bayrakdar, ikinci yarının başında oyuna girdi.
"DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çok eksikleri olduğunu ve zaman içerisinde tamamlamayı umut ettiklerini belirterek, "Tahminimce ligin 3-4'üncü haftasında daha hazır bir Beşiktaş olacak" dedi.
- 5.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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