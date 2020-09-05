Victor Ruiz operasyonu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Victor Ruiz operasyonu

operasyonu

Victor Ruiz operasyonu

ile olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı fesheden , ülkesine dönerek ’le sözleşme imzalamıştı.

ile olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı fesheden , ülkesine dönerek 'le sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlı kulübün, Betis'ten 2 milyon euro tazminat talep ettiği ortaya çıktı. İspanyol oyuncu "Her şey avukatlarımın elinde" yorumunu yaptı.

  1. 5.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Victor Ruiz operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA