Victor Ruiz operasyonu

Beşiktaş ile olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı fesheden Victor Ruiz, ülkesine dönerek Real Betis'le sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlı kulübün, Betis'ten 2 milyon euro tazminat talep ettiği ortaya çıktı. İspanyol oyuncu "Her şey avukatlarımın elinde" yorumunu yaptı.