Victor Ruiz operasyonu
Beşiktaş ile olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı fesheden Victor Ruiz, ülkesine dönerek Real Betis’le sözleşme imzalamıştı.
Beşiktaş ile olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı fesheden Victor Ruiz, ülkesine dönerek Real Betis'le sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlı kulübün, Betis'ten 2 milyon euro tazminat talep ettiği ortaya çıktı. İspanyol oyuncu "Her şey avukatlarımın elinde" yorumunu yaptı.
- 5.9.2020
- Son dakika transfer haberi: Fatih Terim ikna etti! Yıldız orta saha Galatasaray'a
- Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 6 ayrılık birden
- Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor
- Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu
- Galatasaray Gaziantep maçına kadar iki transferi bitirmek istiyor!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Victor Ruiz operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.