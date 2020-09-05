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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Sangare için görüştük!

Sangare için görüştük!

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, için ile görüşmeler yapıldığını söyledi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, için ile görüşmeler yapıldığını söyledi. Başkan Öztürk, "Nazım Sangare, Almanya'nın 3. liginden geldi ve milli takıma kadar yükseldi. Benim için mutluluk kaynağı oldu. Başka takımda da oynamasından mutlu olurum. Yol ayrımı olabilir ama bu da doğru şartlarda olmalı. Biz tamamen takas yöntemine çok pozitif bakan bir yapıda değiliz" dedi.

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  1. 5.9.2020
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