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05 Eylül 2020, Cumartesi
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1 numara için

1 numara için Gökhan Akkan

yönetimi, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda ‘1 numara’ hamlesini yaptı.

yönetimi, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda '1 numara' hamlesini yaptı. 'ın transferi için Rizespor ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlı yönetim, milli kaleci ile de prensip anlaşmasına vardı. Rizespor Başkanı da bunun üzerine "Beşiktaş, kalecimiz Gökhan Akkan'ı +istiyor ancak bizim Gökhan'ı bırakmaya pek niyetimiz yok" açıklamasını yaptı.
  1. 5.9.2020
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