Söz Sergen hocada!

Siyah-beyazlılarda gözler, teknik direktör Sergen Yalçın'a çevrildi. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta, önce PAOK ardından Sivasspor ile oynanan maçlarda alınan kötü sonucun ardından artan eleştirilen üzerine bir basın toplantısı yapacak olan Yalçın, pazartesi günü Ümraniye'de saat 13.30'da gazetecilerin karşısına çıkacak ve merak edilen tüm soruları ilk ağızdan yanıt verecek. İşte Sergen Yalçın'ı bekleyen soruların bazıları: * Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne neden hazırlanmadı? Neden tek bir hazırlık maçı yapılmadan PAOK maçına çıkıldı? Beşiktaş, "zaten 3 tur geçemeyiz" diye mi inanıyordu? * 4 maçla Devler Ligi'ne girmek, 42 maçlık periyodu geçip, Şampiyonlar Ligi'ne girmekten daha kolay değil miydi? * Transferde istenen oyuncularda yönetim ile scout ekibinin bulduğu isimler arasında farklılık var mı? * Beşiktaş'ın eli daha geniş olsaydı N'Sakala ve Welington'u o zaman yine ister miydi? * 2.7 milyon euro aldığı için gönderilen Burak Yılmaz'ın yerine alınacak forvet oyuncusuna kiralama bedeli ve maaş eklendiği zaman daha yüksek bir ücret ödenmeyecek mi?