Beşiktaş'ta keskin viraj
Aboubakar için ‘temiz sağlık raporu’ şartı koyan yönetim, Kalinic için A.Madrid’den yanıt bekliyor. Papiss Cisse’ye 1+1 yıllık, Ze Luis için de Porto’ya kiralama teklifi yapıldı.
Beşiktaş'ta tüm gözler santrfor transferine çevrilmiş durumda. Burak Yılmaz'ın ayrılmasının ardından milli forvetin boşluğunu henüz dolduramayan siyah-beyazlıların yöneticisi Erdal Torunoğulları, bununla ilgili bir açıklama yapmıştı.
Torunoğulları, "Aboubakar, Kalinic, Ze Luis ve Cisse gündemimizdeki futbolcular" diyerek dört isimden birini bitirmek için uğraştıklarını ifade etti. Beşiktaş yönetiminin en geç 1 hafta içerisinde bu isimlerden birine siyah-beyazlı formayı giydirmesi bekleniyor. Peki son durum nedir?
ABOUBAKAR SAĞLIKLI!
Aboubakar için "Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Kendisi ile görüştük, eğer Aboubakar'da karar kılarsak, sağlık kontrolünü sorunsuz geçmek zorunda" ifadesini kullanan Torunoğulları'na, Kamerunlu forvetin temsilcisi Nir Zahavi'den yanıt gecikmedi: "Birçok takımdan ilgi mevcut. Beşiktaş da bunlardan biri. Yeniden bir buluşma olur mu, bilemiyorum, ama şartlar oluşursa neden olmasın? Aboubakar'ın hiçbir sakatlığı yoktur. 1 senedir tüm idmanlarda ve de maç kadrolarında yer almıştır."
Yönetici Erdal Torunoğulları, Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için dört oyuncudan birini alacaklarını resmen açıkladı.
- 5.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta keskin viraj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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