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05 Eylül 2020, Cumartesi
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'ta keskin viraj

Beşiktaş'ta keskin viraj

için ‘temiz sağlık raporu’ şartı koyan yönetim, Kalinic için A.Madrid’den yanıt bekliyor. Papiss Cisse’ye 1+1 yıllık, için de Porto’ya kiralama teklifi yapıldı.

'ta tüm gözler santrfor transferine çevrilmiş durumda. Burak Yılmaz'ın ayrılmasının ardından milli forvetin boşluğunu henüz dolduramayan siyah-beyazlıların yöneticisi Erdal Torunoğulları, bununla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Torunoğulları, ", Kalinic, ve Cisse gündemimizdeki futbolcular" diyerek dört isimden birini bitirmek için uğraştıklarını ifade etti. Beşiktaş yönetiminin en geç 1 hafta içerisinde bu isimlerden birine siyah-beyazlı formayı giydirmesi bekleniyor. Peki son durum nedir?

ABOUBAKAR SAĞLIKLI!
Aboubakar için "Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Kendisi ile görüştük, eğer Aboubakar'da karar kılarsak, sağlık kontrolünü sorunsuz geçmek zorunda" ifadesini kullanan Torunoğulları'na, Kamerunlu forvetin temsilcisi Nir Zahavi'den yanıt gecikmedi: "Birçok takımdan ilgi mevcut. Beşiktaş da bunlardan biri. Yeniden bir buluşma olur mu, bilemiyorum, ama şartlar oluşursa neden olmasın? Aboubakar'ın hiçbir sakatlığı yoktur. 1 senedir tüm idmanlarda ve de maç kadrolarında yer almıştır."


Yönetici Erdal Torunoğulları, Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için dört oyuncudan birini alacaklarını resmen açıkladı.

  1. 5.9.2020
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