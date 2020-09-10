Ahmet Nur Çebi'den Mehmet Ekşi açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımda Mehmet Ekşi, Gençlik Gelişim Sorumlusu görevine getirildi.

İşte Çebi'nin sözlerinden öne çıkanlar...

Sayın Mehmet Ekşi hocamızla bir yola çıktık. Göreve geldiğimizden beri öze dönmemiz gerektiğini söylüyoruz. Sayın Mehmet Ekşi hocamız bizim kaptanımız, değerli futbolcumuz. Kendisiyle bir yola çıktık, umarım uzun yıllar birlikte olacağız. Ekonomik olarak sıkıntılar büyük ve büyümeye devam ediyor. Bunun önüne geçilebilecek tek yol, öz kaynaklardan ve altyapılarımızdan sağlayabileceğimiz futbolcu miktarını ne kadar çoğaltabilirsek, satışlarından gelecek gelirlerden faydalanmak artık elzem olmuştur. Kampanya başladığı andan beri, göreve geldiğimiz andan beri tamamen özümüze dönmemiz gerektiğini, dolayısıyla altyapımızın da artık önem arz ettiğini, Türk futbolunun da sıkıntılı bir dönemde olduğunu zaman zaman belirtiyorum.

MEHMET EKŞİ KİMDİR?

Mehmet Ekşi, 1 Nisan 1953'te Sarıyer'de dünyaya geldi. Trabzonspor ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde uzun süre başarıyla görev yapan eski millİ futbolcu ve teknik direktördür.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Elazığspor'da oynarken Trabzonsporlu yetkililerin dikkatini çekerek, 1977-78 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavili takımın 1978-79'da şampiyon olan kadrosunda yer aldı. 1979-80 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Ağırbaşlı, az konuşan, öz söyleyen karakter yapısı ile takım arkadaşları arasında saygı uyandırdı ve yöneticiler tarafından kaptanlığa getirildi. Defansta ve orta sahada, bilhassa hava toplarındaki üstünlüğü dikkat çekti. Zaman zaman hücuma katılarak, galibiyet getiren gollerin de sahibi oldu. Beşiktaş formasıyla 189 maç oynadı ve 25 gol attı. 1982-1983 sezonunda Fenerbahçe ile yapılan Türkiye Kupası çeyrek final maçında çift sarı kartlı çıktığından, bu hem Beşiktaş'ın kupadan elenmesine neden olmuş hem de onun futbol hayatına büyük bir darbe vurmuştur. 1983-84 sezonunda Karagümrük'e kiralandı ve 1984-85 sezonunda Antalyaspor'a transfer oldu. Antalyaspor 2. lige düşünce 1986'da Konyaspor'a transfer oldu. 1986-87 sezonunda Silivrispor'da oynadıktan sonra 1988 yılında futbolu bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başladı. Beşiktaş'ın teknik ekibinde görev yaparken 2005-2006 sezonunda Rıza Çalımbay'ın istifa etmesi ile geçici süre teknik direktörlüğe getirildi. 1 ay kadar "A" takımın sorumluluğun üstlenen Mehmet Ekşi, Jean Tigana'nın gelmesi ile genel menajerlik görevini üstlenmiştir.