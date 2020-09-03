Markus Henriksen atağı
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir transfer atağı geldi. Siyah-beyazlılar, orta saha mevki için Markus Henriksen'i gündemine aldı. İşte detaylar...
Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Kartal, Markus Henriksen'i gündemine aldı. Yıldız futbolcunun bonservisinin elinde olması, Beşiktaş için en büyük avantaj olarak göze çarpıyor. Markus Henriksen, kariyeri boyunca 353 maça çıkarken 60 gol 44 asist üretmişti. Bu arada Henriksen'in geçen sezon bonservisini elinde bulunduran Hull'da hiç forma giyememesi, gönderildiği Bristol'da 4 maç oynadıktan sonra takımına gönderilip sözleşmesi daha sezon bitmeden feshedilmesi; teknik direktör Sergen Yalçın'ı düşündürüyor.
- 3.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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