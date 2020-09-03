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03 Eylül 2020, Perşembe
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Markus Henriksen atağı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'tan flaş bir transfer atağı geldi. Siyah-beyazlılar, orta saha mevki için 'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden , 'i gündemine aldı. Yıldız futbolcunun bonservisinin elinde olması, için en büyük avantaj olarak göze çarpıyor. Markus Henriksen, kariyeri boyunca 353 maça çıkarken 60 gol 44 asist üretmişti. Bu arada Henriksen'in geçen sezon bonservisini elinde bulunduran Hull'da hiç forma giyememesi, gönderildiği Bristol'da 4 maç oynadıktan sonra takımına gönderilip sözleşmesi daha sezon bitmeden feshedilmesi; teknik direktör 'ı düşündürüyor.

  1. 3.9.2020
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