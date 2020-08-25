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25 Ağustos 2020, Salı
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Sıkı güvenlik

Sıkı güvenlik

polisi, PAOK-Beşiktaş maçı için kuş uçurtmayacak. 'nın yüksek riskli maç statüsüne soktuğu maç için , özel eğitimli polis güçleri ile anti-terör birimleri görevlendirdi.

polisi, PAOK-Beşiktaş maçı için kuş uçurtmayacak. 'nın yüksek riskli maç statüsüne soktuğu maç için Selanik Polisi, özel eğitimli polis güçleri ile anti-terör birimleri görevlendirdi. Polis stadın etrafında olacak, PAOK taraftarının maç sırasında stada yakın olmasına izin vermeyecek.
  1. 25.8.2020
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