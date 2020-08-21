Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton'dan Sergen Yalçın ve N'Sakala açıklaması!
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transferi Welinton'dan Sergen Yalçın ve N'Sakala açıklaması geldi. Takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden Brezilyalı stoper, "Sergen Hoca ile önceden çalıştık ve güzel galibiyetler aldık. Umarım ligi ve tüm kupaları kazanırız." dedi. "
Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton, ilk hislerini ve düşüncelerini paylaştı. Brezilyalı stoper, teknik direktör Sergen Yalçın ve yeniden takım arkadaşı olduğu N'Sakala üzerine açıklamalarda bulundu.
"HEPSİNİ ZATEN TANIYORUM"
31 yaşındaki stoper transferi için; "Çok mutluyum, arkadaşlarım tarafından iyi karşılandım. Hepsini zaten tanıyorum. Büyük bir yapının içine geldim. Umarım uzun bir yolun iyi başlangıcı olur. Fabrice N'Sakala ile 3 sene oynadık, Douglas ile de önceden oynadık. Herkes, beni iyi karşıladı." dedi.
Alanyaspor'dan transfer edilen oyuncu; "Sergen Hoca ile önceden çalıştık ve güzel galibiyetler aldık. Umarım ligi ve tüm kupaları kazanırız." dedi. Welinton açıklamasını; "Gün ve gün çalışacağız. Taraftarımızı mutlu etmek için çalışacağız. Onları mutlu etmek için çalışıyoruz." diyerek bitirdi.
- 21.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton'dan Sergen Yalçın ve N'Sakala açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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