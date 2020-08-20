Ajdin Hasic Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş İdmandaki hırsıyla Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi oldu!

'ın yeni gözdesi oldu!

Ajdin Hasic Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi oldu!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden 'ta genç futbolcu sevinci yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör 'ın performansından memnun kaldığı Hasic'i sık sık motive ettiği ifade edildi.

'ın ara döneminde Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdiği idmanlardaki başarılı performans ile teknik direktör 'ın gözdesi oldu.

Takvim'in haberine göre başarılı hocanın genç yıldızı yakın takibe aldığı ve sık sık kendisiyle konuşarak motive ettiği öğrenildi.

Ajdin Hasic bu sezon takımda forma giymeyi çok istediğini ifade ederek, "Bu takımın vazgeçilmez bir oyuncusu olmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Kendime güveniyorum" dedi.


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  1. 20.08.2020
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