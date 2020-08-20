Ajdin Hasic Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi oldu!
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta genç futbolcu Ajdin Hasic sevinci yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın performansından memnun kaldığı Hasic'i sık sık motive ettiği ifade edildi.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdiği Ajdin Hasic idmanlardaki başarılı performans ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözdesi oldu.
Takvim'in haberine göre başarılı hocanın genç yıldızı yakın takibe aldığı ve sık sık kendisiyle konuşarak motive ettiği öğrenildi.
Ajdin Hasic bu sezon takımda forma giymeyi çok istediğini ifade ederek, "Bu takımın vazgeçilmez bir oyuncusu olmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Kendime güveniyorum" dedi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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