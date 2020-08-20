Ajdin Hasic Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi oldu!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdiği Ajdin Hasic idmanlardaki başarılı performans ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözdesi oldu.

Takvim'in haberine göre başarılı hocanın genç yıldızı yakın takibe aldığı ve sık sık kendisiyle konuşarak motive ettiği öğrenildi.

Ajdin Hasic bu sezon takımda forma giymeyi çok istediğini ifade ederek, "Bu takımın vazgeçilmez bir oyuncusu olmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Kendime güveniyorum" dedi.



