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21 Ağustos 2020, Cuma
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veda etti

Elneny veda etti

orta saha oyuncusu , geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği 'a veda ettiğini açıkladı.

Orta saha oyuncusu , geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği 'a veda ettiğini açıkladı. Twitter hesabından siyah- beyazlı kulübe bir veda mesajı yayımlayan futbolcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Dün 'da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları: Gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım. Yönetime ve takım arkadaşlarıma: Şampiyonlar Ligi elemesi ile biten unutulmaz bir sezon geçirdik. Her şey için teşekkürler."
  1. 21.8.2020
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