İngilizler duyurdu! Elneny gelecek hafta...

Beşiktaş'ta geçen sezon gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettiren Mısırlı Mohamed Elneny'nin Türk kulüplerinin kendisine ilgisi olmasına rağmen bonservisinin sahibi Arsenal'e geri dönüyor.

Evening Standard'ın haberine göre kendisine ilgi gösteren Türk kulüplerine rağmen önce Arsenal ile idmanlara çıkmaya karar veren Elneny'nin durumunu daha sonra değerlendireceği belirtiliyor. Arsenal'in Elneny'yi yeni sezonda da kadrosunda düşünmediği ve büyük ihtimalle önümüzdeki sezonda da kiralanacağı söyleniyor.

Mohamed Elneny'yi önümüzdeki sezonda da kadrosunda görmek isteyen Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği belirtiliyor.

28 yaşındaki Mısırlı oyuncu geçen sezon Beşiktaş ile çıktığı 36 maçta 1 gol 4 asistle oynamıştı.