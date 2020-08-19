İngilizler duyurdu! Elneny gelecek hafta... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş İngilizler duyurdu! Elneny gelecek hafta...

İngilizler duyurdu! Elneny gelecek hafta...

İngilizler duyurdu! Elneny gelecek hafta...

'de geçtiğimiz sezonu 'ta kiralık geçiren 'nin İngiliz ekibiyle antrenmanlara çıkacağı öne sürüldü. İngiliz basını, Mısırlı orta sahanın çalışmalarına bir süre 'de devam edeceğini ancak kadroda düşünülmediğini yazdı.

'ta geçen sezon gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettiren Mısırlı 'nin Türk kulüplerinin kendisine ilgisi olmasına rağmen bonservisinin sahibi 'e geri dönüyor.

Evening Standard'ın haberine göre kendisine ilgi gösteren Türk kulüplerine rağmen önce Arsenal ile idmanlara çıkmaya karar veren Elneny'nin durumunu daha sonra değerlendireceği belirtiliyor. Arsenal'in Elneny'yi da kadrosunda düşünmediği ve büyük ihtimalle önümüzdeki sezonda da kiralanacağı söyleniyor.

Mohamed Elneny'yi önümüzdeki sezonda da kadrosunda görmek isteyen Beşiktaş'ın yanı sıra , ve 'nin de istediği belirtiliyor.

28 yaşındaki Mısırlı oyuncu geçen sezon Beşiktaş ile çıktığı 36 maçta 1 gol 4 asistle oynamıştı.

  1. 20.08.2020
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