İngilizler duyurdu! Elneny gelecek hafta...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Mohamed Elneny'nin İngiliz ekibiyle antrenmanlara çıkacağı öne sürüldü. İngiliz basını, Mısırlı orta sahanın çalışmalarına bir süre Arsenal'de devam edeceğini ancak yeni sezonda kadroda düşünülmediğini yazdı.
Beşiktaş'ta geçen sezon gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettiren Mısırlı Mohamed Elneny'nin Türk kulüplerinin kendisine ilgisi olmasına rağmen bonservisinin sahibi Arsenal'e geri dönüyor.
Evening Standard'ın haberine göre kendisine ilgi gösteren Türk kulüplerine rağmen önce Arsenal ile idmanlara çıkmaya karar veren Elneny'nin durumunu daha sonra değerlendireceği belirtiliyor. Arsenal'in Elneny'yi yeni sezonda da kadrosunda düşünmediği ve büyük ihtimalle önümüzdeki sezonda da kiralanacağı söyleniyor.
Mohamed Elneny'yi önümüzdeki sezonda da kadrosunda görmek isteyen Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği belirtiliyor.
28 yaşındaki Mısırlı oyuncu geçen sezon Beşiktaş ile çıktığı 36 maçta 1 gol 4 asistle oynamıştı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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