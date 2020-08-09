Trabzonspor transfer için masada! Newton Elneny'i istiyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Fırtına transfer için masada! Newton onu istiyor

için masada! Newton Elneny'i istiyor

Trabzonspor transfer için masada! Newton Elneny'i istiyor

bombalarını üst üste patlatan , teknik direktör Eddie Newton'ın ısrarla istediği Mısırlı orta saha 'i kadrosuna katabilmek için kulübü ile kıran kırana pazarlık yapıyor.

orta sahadaki önemli isimleriyle yollarını bir bir ayırmıştı. Sezon devam ederken ayrılmış, bitiminde de Badou Ndiaye'nin kiralık sözleşmesi sona ermiş, kaptan 'nın da kontratı tamamlanmıştı. Bordo-mavililer bu bölgeye ciddi takviyeler yapmak istiyor. Bunlardan biri de geçen sezonu 'ta kiralık olarak geçiren . Siyah-beyazlıların da en azından 1 sezon daha kiralık olarak istediği Mısırlı ön libero için Trabzonspor da ile masaya oturdu. Teknik direktör Eddie Newton'ın orta saha için özellikle istediği 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle kıran kırana pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR

Mohamed Elneny kariyerini 'de devam ettirmek istiyor. Bu sebeple Trabzonspor'un Arsenal ile anlaşması durumunda bordo-mavili formayı giymeye sıcak bakıyor. temsilcisi, sorunsuz bir isim olması sebebiyle Elneny'yi istiyor.

  1. 9.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor transfer için masada! Newton Elneny'i istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA