Trabzonspor transfer için masada! Newton Elneny'i istiyor
Transfer bombalarını üst üste patlatan Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton'ın ısrarla istediği Mısırlı orta saha Mohamed Elneny'i kadrosuna katabilmek için kulübü Arsenal ile kıran kırana pazarlık yapıyor.
Trabzonspor orta sahadaki önemli isimleriyle yollarını bir bir ayırmıştı. Sezon devam ederken John Obi Mikel ayrılmış, bitiminde de Badou Ndiaye'nin kiralık sözleşmesi sona ermiş, kaptan Jose Sosa'nın da kontratı tamamlanmıştı. Bordo-mavililer bu bölgeye ciddi takviyeler yapmak istiyor. Bunlardan biri de geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Mohamed Elneny. Siyah-beyazlıların da en azından 1 sezon daha kiralık olarak istediği Mısırlı ön libero için Trabzonspor da Arsenal ile masaya oturdu. Teknik direktör Eddie Newton'ın orta saha için özellikle istediği 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle kıran kırana pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR
Mohamed Elneny kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istiyor. Bu sebeple Trabzonspor'un Arsenal ile anlaşması durumunda bordo-mavili formayı giymeye sıcak bakıyor. Karadeniz temsilcisi, sorunsuz bir isim olması sebebiyle Elneny'yi istiyor.
- 9.8.2020
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