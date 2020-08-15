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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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'a Kuzyaev transferinde müjdeli haber!

Beşiktaş'a Kuzyaev transferinde müjdeli haber!

Devler Ligi ön elemesi hazırlıklarını sürdüren , çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki 'den ise iyi haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

ön elemesinde karşılaşacağı maçına hazırlanan 'a transferde müjdeli haber 'dan geldi.

Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlıların listesinde yer alan ile Zenit'in sözleşme yenilemeyeceği açıklandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 28 maçta görev yaptı.

Sadece 14 maça ilk 11'de başlayan Rus orta saha oyuncusu 1 gol atıp 1 asist yaptı.

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  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 09:18
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