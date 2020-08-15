Beşiktaş'a Kuzyaev transferinde müjdeli haber!
Devler Ligi ön elemesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki Daler Kuzyaev'den ise iyi haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacağı PAOK maçına hazırlanan Beşiktaş'a transferde müjdeli haber Rusya'dan geldi.
Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Daler Kuzyaev ile Zenit'in sözleşme yenilemeyeceği açıklandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 28 maçta görev yaptı.
Sadece 14 maça ilk 11'de başlayan Rus orta saha oyuncusu 1 gol atıp 1 asist yaptı.
- 15.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 09:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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